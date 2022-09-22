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رئيس الوزراء الكويتي : يجب على إيران احترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
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رئيس الوزراء الكويتي : يجب على إيران احترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

رئيس الوزراء الكويتي : يجب على إيران احترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

رئيس الوزراء الكويتي : يجب على إيران احترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
٠٢:٠١:١٢ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف،  إيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها.

وكشف الشيخ أحمد نواف أنه جدد الدعوة إلى إيران لاحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن دواعي بناء الثقة بالبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أكد على تخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة؛ داعيا المجتمع الدولي لدعم الحل السياسي في اليمن.

الكلمات الدلالية:
أمن الخليج إيران الشيخ أحمد نواف رئيس الوزراء الكويتي

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