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نجل متحدث الكرملين يشعل روسيا.. «بالطبع لن آتي» للالتحاق بالجيش (فيديو)

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نجل متحدث الكرملين يشعل روسيا.. «بالطبع لن آتي» للالتحاق بالجيش (فيديو)

نجل متحدث الكرملين يشعل روسيا.. «بالطبع لن آتي» للالتحاق بالجيش (فيديو)

نجل متحدث الكرملين يشعل روسيا.. «بالطبع لن آتي» للالتحاق بالجيش (فيديو)
٠١:٤٨:٢٩ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وقع نجل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، نيكولاي في شراك أحد المدونين الروس، حيث اتصل به تليفونيا ليخبره أنه مطلوب للجيش فما كان من نيكولاي إلا أن قال “بالطبع لن آتي”.

المكالمة المسجلة في خلال ثوان أصبحت روسيا كلها تسمعها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحدث الفريد، حيث تستدعي روسيا مئات الألوف من الجنود في حين أن أولاد الفئة الحاكمة مستثنين من هذه الطوارئ.

دميتري نيزوفستيف؛ هو المدوّن الذي سجل لنجل متحدث الكرملين، وهو مذيع في قناة على منصة يوتيوب تابعة لأنصار المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

وبحسب الفيديو الذي انتشر بسرعة الصاروخ في منصات روسيا جميعا؛ يقول نيزوفستيف لنجل المتحدث الروسي، “أُرسل اليكَ طلب استدعاء اليوم”.

ويضيف نيزوفستيف بنبرة حادة وكأنه صدقا أحد الجنود بالجيش: “في الأعلى هناك رقم يجب أن تتصل به ويجب أن تحضر غدًا عند الساعة العاشرة صباحًا إلى مركز استدعاء”.

وفي الطرف الآخر بدا نيكولاس بيسكوف نجل متحدث الكرملين البالغ من العمر 32 عامًا، مرتبكًا قبل أن يؤكد “بالطبع لن آتي غدًا عند العاشرة صباحا”، ملمحا إلى أنه لن ينضمّ إلى صفوف الجيش.

ويضيف: “إذا كنتم تعرفون أنني السيّد بيسكوف، يجب أن تفهموا أنه ليس صحيحًا أن أكون هناك”، مضيفًا “سأحلّ المسألة على مستوى آخر”.

 

الكلمات الدلالية:
أليكسي نافالني الالتحاق بالجيش الروسي التعبئة العامة بروسيا الكرملين

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