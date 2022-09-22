الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تسلا» بصدد استدعاء مليون و100 ألف سيارة لهذا العيب المفاجئ
«يعالج 4 مشاكل».. وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14
مع بداية العام الدراسي.. قرار هام من رئيس الوزراء الكويتي بشأن أبناء البدون
بريطانيا تتخذ هذه الخطوة الخطيرة لتأمين احتياجاتها من الغاز
الغضب يتزايد.. حرق وتمزيق صور خامنئي وسليماني في قلب طهران (فيديو)
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

«تسلا» بصدد استدعاء مليون و100 ألف سيارة لهذا العيب المفاجئ

«تسلا» بصدد استدعاء مليون و100 ألف سيارة لهذا العيب المفاجئ

«تسلا» بصدد استدعاء مليون و100 ألف سيارة لهذا العيب المفاجئ
٠١:١٦:٤٤ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية أنها بصدد استدعاء نحو 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مشاكل في نظام الانعكاس التلقائي للنافذة، ما يزيد من خطر الحوادث.

وعن التحديثات التي ستجري على برنامج نظام انعكاس النافذة التلقائي، ما يشمل بعض سيارات “موديل 3″ للفترة بين 2017 و2022، و”موديل واي” لعامي 2020 و2021، و”موديل “إس” و”إكس” لعامي 2021 و2022.

وكشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها ليست على علم بأي مطالبات ضمان أو تقارير حول حدوث إصابات أو وفيات متعلقة بعملية الاستدعاء.

وأبلغت شركة “تسلا” الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق؛ أنه بداية من 13 سبتمبر الجاري، حصلت المركبات في طور الإنتاج وفي مرحلة ما قبل التسليم على تحديث البرامج.

الكلمات الدلالية:
تحديث البرامج سلامة المرور شركة تسلا نظام الانعكاس

مواد ذات صلة

المزيد
القطاع الخاص بالمملكة يوقع 3 اتفاقيات استثمارية مع بريطانيا

القطاع الخاص بالمملكة يوقع 3 اتفاقيات استثمارية مع بريطانيا

٠١:٥٠ م، السبت، ٠٨ فبراير ٢٠١٤
مصادر رسمية: السعودية لن تتأثر بأزمة الغذاء

مصادر رسمية: السعودية لن تتأثر بأزمة الغذاء

٠٥:٠٤ م، الأثنين، ١٣ أغسطس ٢٠١٢
النفط يهبط وعقود برنت تتراجع 0.2%

النفط يهبط وعقود برنت تتراجع 0.2%

٠٨:١١ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
توقُّعات بتحقيق 22 شركة أرباحاً بقيمة 7 مليارات ريال بالربع الثاني

توقُّعات بتحقيق 22 شركة أرباحاً بقيمة 7 مليارات ريال بالربع الثاني

٠٣:٣٣ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *