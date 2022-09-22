«تسلا» بصدد استدعاء مليون و100 ألف سيارة لهذا العيب المفاجئ

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أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية أنها بصدد استدعاء نحو 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بسبب مشاكل في نظام الانعكاس التلقائي للنافذة، ما يزيد من خطر الحوادث.

وعن التحديثات التي ستجري على برنامج نظام انعكاس النافذة التلقائي، ما يشمل بعض سيارات “موديل 3″ للفترة بين 2017 و2022، و”موديل واي” لعامي 2020 و2021، و”موديل “إس” و”إكس” لعامي 2021 و2022.

وكشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها ليست على علم بأي مطالبات ضمان أو تقارير حول حدوث إصابات أو وفيات متعلقة بعملية الاستدعاء.

وأبلغت شركة “تسلا” الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق؛ أنه بداية من 13 سبتمبر الجاري، حصلت المركبات في طور الإنتاج وفي مرحلة ما قبل التسليم على تحديث البرامج.