مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 27 صفر 1444 هجرية، الموافق 23 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 27 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:54

المدينة – 4:53

الرياض – 4:25

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:14

المدينة – 12:14

الرياض – 11:46

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:38

المدينة – 3:40

الرياض – 3:12

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:17

المدينة – 6:18

الرياض – 5:49

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:47

المدينة – 7:48

الرياض – 7:19