مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 27 صفر 1444 هجرية، الموافق 23 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 27 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:53
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:14
الرياض – 11:46
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:38
المدينة – 3:40
الرياض – 3:12
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:17
المدينة – 6:18
الرياض – 5:49
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:47
المدينة – 7:48
الرياض – 7:19