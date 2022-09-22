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«يعالج 4 مشاكل».. وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14
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«يعالج 4 مشاكل».. وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14

«يعالج 4 مشاكل».. وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14

«يعالج 4 مشاكل».. وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14
١٢:٤٢:٤٨ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14 لحل بعض المشكلات التقنية.

وقال السبيعي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وصل حاليا تحديث iOS 16.0.2 لحل بعض مشاكل iPhone 14 ، ومن ضمن تلك المشاكل:

– اهتزاز الكاميرا

– ظهور نافذة مزعجة عند لصق أي شيء من تطبيق لتطبيق آخر تطالبك بالسماح باللصق.

– إصلاح مشكلة عدم توفر VoiceOver بعد إعادة التشغيل

– تعليق iPhone 14 Pro بعد نقل البيانات من جهاز آخر

– إصلاحات الأخطاء الأخرى

وفي وقت سابق، أوضح السبيعي طريقة حل مشكلة الاهتزاز بهواتف آيفون الجديدة iPhone14ProMax و iphone14pro، وخاصة أثناء التقاط الصور.

وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على هذه المشكلة بقوله : “هناك حل مؤقت لمشكلة الإهتزاز في هواتف iPhone14ProMax و iphone14pro “.

وأضاف عبدالله السبيعي، أنه يمكن حل المشكلة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

– الإعدادات

– الكاميرا

– الضغط على إلغاء الأولوية للالتقاط السري

وأشار عبدالله السبيعي، إلى أنه بعد القيام بهذه الخطوات ستنتهي مشكلة الاهتزاز لحين نزول تحديث من الشركة يعالج هذه المشكلة.

 

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