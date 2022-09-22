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مع بداية العام الدراسي.. قرار هام من رئيس الوزراء الكويتي بشأن أبناء البدون
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مع بداية العام الدراسي.. قرار هام من رئيس الوزراء الكويتي بشأن أبناء البدون

مع بداية العام الدراسي.. قرار هام من رئيس الوزراء الكويتي بشأن أبناء البدون

مع بداية العام الدراسي.. قرار هام من رئيس الوزراء الكويتي بشأن أبناء البدون
١٢:٣٣:٣٠ ص، الجمعة، ٢٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وجه رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، باستقبال جميع أبناء البدون للعام الدراسي الجديد وعدم عرقلة تسجيلهم في جميع المراحل الدراسية.

وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية بضرورة الالتزام والتقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطالباً بعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إلا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن الجهاز.

ودعا مجلس الوزراء لتطبيق المادة الثامنة من المرسوم الأميري 467 لسنة 2010 تنص على أنه “لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من دون التنسيق مع الجهاز، باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة”.

الكلمات الدلالية:
أبناء البدون أحمد النواف فئة البدون قرار هام

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