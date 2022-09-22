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ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي
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ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي
١١:٥٥:٣٥ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وقدم فخامته في بداية الاتصال شكره لسمو ولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.
وقد أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.
ونوه فخامة الرئيس بوتين بانضمام المملكة لمنظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك حوار، مؤكدًا تطلع الأعضاء لمساهمة المملكة الفاعلة في أعمال المنظمة.
وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

الكلمات الدلالية:
اتصال هاتفي الرئيس الروسي تبادل الأسرى ولي العهد

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