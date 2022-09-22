الغضب يتزايد.. حرق وتمزيق صور خامنئي وسليماني في قلب طهران (فيديو)

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يبدو أن اشتعال الأمور في العاصمة طهران لم يكن مجرد احتجاجات وغضب شعبي وحسب، بل سقوط مدو لرمزية مشروع إيران التوسعي والتخريبي، وضربه بالنعال وحرقه بالبنزين في عقر داره وبقلب العاصمة الإيرانية طهران.

أمس الخميس ولليوم الثامن على التوالي، تشتعل ميادين طهران وتتفجر بالمظاهرات ودوي خطواتهم على الأرض؛ في اجتياح عارم للميادين العامة.

وفي تطور مثير أمس الخميس؛ استخدام شباب الثورة الإيرانية زجاجات المولوتوف ضد الحرس الثوري وقوات الباسيج في مدينة البرز مهرشهر؛ فيما أرسلت قوات الحرس الثوري الإيراني الدبابات والمدافع إلى مدينة سنندج المنتفضة.

وشهدت منطقة طهران بارس في قلب العاصمة طهران حرق صورة كبيرة لخامنئي وسط هتافات “الموت لخامنئي”.

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وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من شباب الثورة الإيرانية الوليدة في يومها الثامن في منطقة انتشر فيها عدد من الصور والبنرات الكبيرة لرموز نظام الملالي بإيران، وقاموا بإشعال النيران فيها.

لم يكن هذا الحدث هو الوحيد لحرق صور خامنئي وقاسم سليمان؛ فقد شهدت العاصمة الإيرانية طهران عصر أمس الخميس حادثا فريدا من نوعه، حيث قام عدد من الثوار الغاضبين بحرق صورة عملاقة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، والذي قُتل في عملية أمريكية كبيرة طالته وهو في مطار بغداد عبر قصف صاروخي دقيق جدا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، صعد الثوار على أعلى كوبري مشاه مثبت عليه إعلان عملاق يحوي صورة كبيرة جدا لقائد فيلق القدس قاسم سليمان، ثم قاموا بسكب مادة بترولية على الصورة، وأشعلوا النيران فيها، ما جعلها تشتعل بصورة سريعة جدا كما يظهر في الفيديو المرفق.

لم يكن حرق صور سليماني في قلب طهران فقط؛ فقد شهدت مدينة كرمان، وهي مسقط رأس قاسم سليماني؛ تمزيق بنر عملاق لسليماني أيضا.