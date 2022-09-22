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البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
١١:١٦:٤٢ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أشادَ معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بنجاح المبادرة الإنسانية لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -في الإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأكدَ العسومي -في بيان له اليوم- أن نجاح المبادرة السعودية ليس مستغربًا على السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة ودورها القيادي والمحوري والحضور والتفاعل بقوة في حلِّ النزاعات الإقليمية والدولية، ودعم جهود السلام والاستقرار في كل بقاع العالم، معربًا عن تقدير البرلمان العربي لتلك الخطوة التي أسهمت في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.
وأعربَ رئيس البرلمان العربي عن تقديره الكبير لجهود الدبلوماسية السعودية المخلصة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ووليِّ عهدِه الأمينِ – حفظهما الله – ودعمها جميعَ الجهود الدولية الرامية لإرساء وتعزيز الأمن والسلام الدولي، وهو ما يعكس مكانة المملكة الرائدة، على المستوى العربي والدولي.

الكلمات الدلالية:
البرلمان العربي تبادل الأسرى روسيا وأوكرانيا وساطة ولي العهد

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