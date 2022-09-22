الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تسلا» بصدد استدعاء مليون و100 ألف سيارة لهذا العيب المفاجئ
«يعالج 4 مشاكل».. وصول تحديث iOS 16.0.2 لهواتف iPhone 14
مع بداية العام الدراسي.. قرار هام من رئيس الوزراء الكويتي بشأن أبناء البدون
بريطانيا تتخذ هذه الخطوة الخطيرة لتأمين احتياجاتها من الغاز
الغضب يتزايد.. حرق وتمزيق صور خامنئي وسليماني في قلب طهران (فيديو)
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي

الرئيسية

 /

صحة

 /

هل شرب الماء على الريق ينظف القولون والكلى؟ استشاري يجيب

هل شرب الماء على الريق ينظف القولون والكلى؟ استشاري يجيب

هل شرب الماء على الريق ينظف القولون والكلى؟ استشاري يجيب
١١:٢٠:١٧ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن الجسم يحتاج إلى كمية كافية من الماء يوميًا، والماء يساهم في تنظف القولون وأداء الكلى.

وأضاف الذيابي، ردا على سؤال “شرب الماء على الريق، هل ينظف القولون والكلى؟ أن الجسم يحتاج إلى شرب بكمية كافية يومياً.

وتابع د. عبدالله الذيابي “أن الماء يساهم في تنظف القولون وأداء الكلى وظائفها بشكلٍ طبيعي”.

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي من أضرار شرب الماء بكثرة أثناء فترات الليل، موضحاً أن ذلك يتسبب في الأرق والحرمان من النوم.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مفاده “هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله “إن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد”.

وأضاف الذيابي : “لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار”.

هذا ويؤكد الخبراء، أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية محددة من الماء يوميًا حسب عمره وجنسه ، لذلك يحتاج جسم الرجل إلى حوالي 3 لترات والمرأة تحتاج إلى حوالي 2.2 لتر.

 

 

الكلمات الدلالية:
الماء شرب الماء عبدالله الذيابي فوائد شرب الماء

مواد ذات صلة

المزيد
ما علاقة العضلات القويّة بتناول الجبن؟

ما علاقة العضلات القويّة بتناول الجبن؟

٠٨:١٣ ص، الأحد، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨
مشروب صباحي له مفعول مذهل في خسارة الوزن الزائد

مشروب صباحي له مفعول مذهل في خسارة الوزن الزائد

١٢:٢٤ م، الأثنين، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
6 نصائح مهمة يجب فعلها عند الاستيقاظ من النوم

6 نصائح مهمة يجب فعلها عند الاستيقاظ من النوم

١١:٥٨ ص، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦
«الصحة العالمية»: التهاب الكبد أكبر مسببات الوفاة في العالم

«الصحة العالمية»: التهاب الكبد أكبر مسببات الوفاة في العالم

٠١:٢٩ م، الجمعة، ٢٨ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *