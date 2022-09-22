هل شرب الماء على الريق ينظف القولون والكلى؟ استشاري يجيب

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أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن الجسم يحتاج إلى كمية كافية من الماء يوميًا، والماء يساهم في تنظف القولون وأداء الكلى.

وأضاف الذيابي، ردا على سؤال “شرب الماء على الريق، هل ينظف القولون والكلى؟ أن الجسم يحتاج إلى شرب بكمية كافية يومياً.

وتابع د. عبدالله الذيابي “أن الماء يساهم في تنظف القولون وأداء الكلى وظائفها بشكلٍ طبيعي”.

وفي وقت سابق، حذر د. عبدالله الذيابي من أضرار شرب الماء بكثرة أثناء فترات الليل، موضحاً أن ذلك يتسبب في الأرق والحرمان من النوم.

جاء ذلك في رد من الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مفاده “هل يوجد توقيت مناسب لشرب الماء؟”.

وأجاب د. عبدالله الذيابي بقوله “إن الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد”.

وأضاف الذيابي : “لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار”.

هذا ويؤكد الخبراء، أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية محددة من الماء يوميًا حسب عمره وجنسه ، لذلك يحتاج جسم الرجل إلى حوالي 3 لترات والمرأة تحتاج إلى حوالي 2.2 لتر.