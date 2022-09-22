البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنَ البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تثبيتَ أسعار الفائدة، في ظل حالة التراجع التي تشهدها العملة المصرية مقابل الدولار.

وأفاد المركزي المصري، في بيان له، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت تثبيتَ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب, وسعر الائتمان والخصم عند 11.75% .

وفي وقت سابق، قرَّرت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعَ أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادتها للمرة الخامسة خلال العام الحالي.

وقرر البنك المركزي في المملكة رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة، وذلك اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.

وأعلنَ بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3.00%، كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء “الريبو”، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدَّين العام.

أيضا قرَّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفعَ “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% بدءاً من يوم غد.

كذلك أعلنَ مصرف البحرين المركزي رفعَ سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لمدة أربعة أسابيع من 4.00% إلى 4.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25%.

في سياق متصل، قرَّر مصرف قطر المركزي رفعَ سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.75%، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.50%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 4.00%.