كم عدد ركعات الجمعة للنساء؟ «الخضير» يجيب

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، كم عدد ركعات الجمعة للنساء.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: “كم عدد ركعات الجمعة للنساء؟”.

وأجاب الشيخ بقوله: عدد ركعات صلاة الجمعة للنساء إن صلين مع الناس جمعة فلا شك أن عدد الركعات ركعتان مثل الرجال المطالبين بالجمعة.

وأضاف الشيخ: مَن حضر الجمعة ممن لا تجب عليه فإنها تجزئه ويصليها جمعة مع الناس كصلاتهم، وأما إذا صلت المرأة في بيتها فإنها تصليها ظهرًا كسائر الأيام أربع ركعات.