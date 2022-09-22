الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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وظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرة في عدة مجالات

وظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرة في عدة مجالات

وظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرة في عدة مجالات
١٠:٠٤:٣٣ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة عبر معرض التوظيف للخريجين الجدد أو ذوو الخبرة، في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

الخريجين الجدد (معرض الوظائف):

الشروط:

  •  خريج (دبلوم / بكالوريوس / ماجستير) تم الحصول عليها في آخر 36 شهرًا.
  •  الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
  •  الدافع الذاتي والاستعداد لتعلم مهارات جديدة.
  •  الإبداع والاستباقية ومهارات التعامل مع الآخرين قوية.
  •  مهارات الاتصال والتفاوض والعرض الممتازة.

المحترفون ذوو الخبرة (معرض الوظائف):

الشروط :

  •  الدافع الذاتي والاستعداد لتعلم مهارات جديدة.
  •  الإبداع والاستباقية ومهارات التعامل مع الآخرين قوية.
  •  مهارات الاتصال والتفاوض والعرض الممتازة.
  •  إجادة أدوات مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم:

 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– الخريجين الجدد – (اضغط هنا).

– المحترفون ذوو الخبرة – (اضغط هنا).

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