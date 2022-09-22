وظائف لحديثي التخرج وذوي الخبرة في عدة مجالات

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة عبر معرض التوظيف للخريجين الجدد أو ذوو الخبرة، في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

الخريجين الجدد (معرض الوظائف):

الشروط:

خريج (دبلوم / بكالوريوس / ماجستير) تم الحصول عليها في آخر 36 شهرًا.

الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

الدافع الذاتي والاستعداد لتعلم مهارات جديدة.

الإبداع والاستباقية ومهارات التعامل مع الآخرين قوية.

مهارات الاتصال والتفاوض والعرض الممتازة.

المحترفون ذوو الخبرة (معرض الوظائف):

الشروط :

الدافع الذاتي والاستعداد لتعلم مهارات جديدة.

الإبداع والاستباقية ومهارات التعامل مع الآخرين قوية.

مهارات الاتصال والتفاوض والعرض الممتازة.

إجادة أدوات مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم: