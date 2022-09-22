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نصائح هامة لتجنب مخاطر آلام العمود الفقري للطلاب بسبب حقيبة المدارس
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نصائح هامة لتجنب مخاطر آلام العمود الفقري للطلاب بسبب حقيبة المدارس

نصائح هامة لتجنب مخاطر آلام العمود الفقري للطلاب بسبب حقيبة المدارس

نصائح هامة لتجنب مخاطر آلام العمود الفقري للطلاب بسبب حقيبة المدارس
١٠:٠٢:٤٩ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يعاني بعض الطلاب من آلام في الظهر وخاصة منطقة العمود الفقري، وذلك بسبب حمل حقيبة المدرسة التي تحتوي في أحيان كثيرة على أوزان زائدة من الكتب والدفاتر.

وفي هذا الإطار قدم أحد الأطباء نصائح هامة لمعرفة الطريقة الأمثل حتى لا تتسبب الحقيبة في آلام العمود الفقري للطلاب.
وحذّر استشاري جراحة العظام في مستشفى السيف بالكويت، الدكتور يوسف قليلات من مضاعفات الوزن الثقيل للحقيبة المدرسية، والتي جاءت كالتالي- حسب صحيفة الراى- :

1- وزن الحقيبة المدرسية يجب ألّا يتجاوز 10 في المئة من وزن الطالب.

2- غالبًا ما تزن معظم حقائب الطلبة أكثر من 17 في المئة من وزنهم وهذا خطر على العمود الفقري.

3- لمعرفة ما إذا كانت حقيبة طفلك المدرسية ثقيلة جداً على كتفيه، فيجب النظر إليه وهو يحملها، فإذا كان عليه الانحناء إلى الأمام للتوازن فهذا يعني أن الحقيبة ثقيلة عليه.

4- إذا استمرت آلام الظهر ولوحظ انحناء ظهر الطفل، يجب زيارة الطبيب.

واختتم مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن بعض المدارس بها خزائن مخصصة لكل طالب، لكن معظم التلاميذ يفضّلون إبقاء الكتب بحوزتهم الأمر الذي يزيد الأحمال على ظهورهم.

 

 

الكلمات الدلالية:
آلام العمود الفقري الطلاب حقيبة المدارس نصائح للطلاب

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