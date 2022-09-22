لحظة انهيار أحد الجسور المائية بدولة عربية

تواصل ـ فريق التحرير:

شهدت محافظة البحيرة المصرية، اليوم الخميس، إصابة 3 عمال فى حادث انهيار جسر مائي سقط بمعدات وطاقم العمل في مياه ترعة النوبارية.

وبحسب مصادر محلية؛ تم الاستعانة على الفور بسيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير بالبحيرة لعمل الإسعافات ومباشرة حالتهم الصحية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للحظة انهيار الجسر وسقوطه في ترعة النوبارية بمعدات وطاقم العمل.

وبحسب الصور المتداولة انهار الجسر من المنتصف، بعدها سقوط اللودر بالسائق في مياه ترعة النوبارية.