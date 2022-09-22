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بعد عطل ساعتين.. عودة تطبيق إنستجرام للعمل مجدداً

بعد عطل ساعتين.. عودة تطبيق إنستجرام للعمل مجدداً

بعد عطل ساعتين.. عودة تطبيق إنستجرام للعمل مجدداً
٠٩:٥٢:٠٩ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عاد تطبيق إنستجرام للعمل مجدداً، بعد عطل استمر لمدة ساعتين تقريبا، تسبب في إرباك المستخدمين حول العالم.

وتفصيلا، بدأ الانقطاع عند الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتم إصلاحه عند الساعة 1:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح متحدث باسم “ميتا” المالكة لإنستجرام، للموقع: “ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى إنستجرام، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”، وفقا لـ موقع “ديلي ميل” البريطانية.

ووجه المتحدث باسم شركة ميتا الاعتذار لملايين المستخدمين في العالم بسبب العطل الفني في تطبيق إنستجرام خلال الساعات الماضية.     

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