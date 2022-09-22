أهم 10.. أوامر ملكية و 25 متورطًا في أحداث حفر الباطن أمام النيابةالعامة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

أمر ملكي بتعيين العواد مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

صدر الأمر الملكي السامي، بتعيين معالي الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.. المزيد هنا :

تحذير عاجل من الداخلية الكويتية بعد ظهور سمكة قرش كبيرة في هذه المنطقة

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، تحذيرًا عاجلًا لمرتادي أحد الشواطئ بالكويت، من سمكة قرش كبيرة قد تشكل خطرًا على حياتهم لعد ظهورها في منطقة صباح الأحمد البحرية.. المزيد هنا :

أمر ملكي بإعفاء مستشار وزير الداخلية من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرا ملكيا بإعفاء معالي الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من منصبه.. المزيد هنا :

تعليق مفاجئ من «الكرملين» على هروب المواطنين خارج روسيا بعد إعلان التعبئة

علق الكرملين، اليوم الخميس، على التقارير التي نشرت عبر وسائل إعلام مختلفة، حول نزوح الرجال في سن التجنيد من روسيا، بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية.. المزيد هنا :

بعد حرقها في مسقط رأسه.. حرق صورة عملاقة لقاسم سليماني في قلب طهران (فيديو)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس حادثا فريدا من نوعه، حيث قام عدد من الثوار الغاضبين بحرق صورة.. المزيد هنا :

« عامل أوغندي» يذهل الجميع بخطبة فصيحة بعد غياب الإمام .. ماذا قال ؟ ( فيديو)

صعد عامل أوغندي على مصعد خطيب الجمعة، بعد تأخر الإمام، وطلب المؤذن أن يتقدم أحد الحاضرين للخطبة.. المزيد هنا :

تحقيقات النيابة العامة تطال 25 شخصًا في أحداث حفر الباطن

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعته الجهة المختصة في شأن واقعة قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة المارة وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية.. المزيد هنا :

من الإعدام إلى معانقة الحرية.. من هو المغربي إبراهيم سعدون الذي نجا من الموت بوساطة ولي العهد؟

تصدر اسم الطالب المغربي إبراهيم سعدون الذي تم الإفراج عنه من طرف سلطات دونيتسك الانفصالية بأوكرانيا والموالية لروسيا.. المزيد هنا :

القبض على 17 شخصًا في حفر الباطن وإحالتهم للنيابة بهذه التهم

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، قيام شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بالقبض على (17) شخصًا، (14) مواطنًا و(3) مقيمين،.. المزيد هنا :

بيان عاجل من “التعليم” بشأن مطالبة الطلاب بمبالغ مادية مقابل الأنشطة

أعلنت وزارة التعليم، أنها طالبت المدارس بضرورة عدم مطالبة الطلاب والطالبات بمبالغ مادية أو عينية، مقابل إقامة الأنشطة داخل أو خارج المدرسة.. المزيد هنا :