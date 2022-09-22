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بالخطوات.. طريقة حل مشكلة الاهتزاز بهواتف آيفون الجديدة (فيديو)

بالخطوات.. طريقة حل مشكلة الاهتزاز بهواتف آيفون الجديدة (فيديو)

بالخطوات.. طريقة حل مشكلة الاهتزاز بهواتف آيفون الجديدة (فيديو)
٠٩:٤٦:١٥ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون الجيدة في iPhone14ProMax و iphone14pro بعض المشاكل في اهتزاز الهاتف، وخاصة أثناء التقاط الصور.

وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على هذه المشكلة بقوله : “هناك حل مؤقت لمشكلة الإهتزاز في هواتف iPhone14ProMax و iphone14pro “.

وأضاف عبدالله السبيعي، أنه يمكن حل المشكلة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:

– الإعدادات

– الكاميرا

– الضغط على إلغاء الأولوية للالتقاط السري

وأشار عبدالله السبيعي، إلى أنه بعد القيام بهذه الخطوات ستنتهي مشكلة الاهتزاز لحين نزول تحديث من الشركة يعالج هذه المشكلة.

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