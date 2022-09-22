بالخطوات.. طريقة حل مشكلة الاهتزاز بهواتف آيفون الجديدة (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
يواجه بعض مستخدمي هواتف آيفون الجيدة في iPhone14ProMax و iphone14pro بعض المشاكل في اهتزاز الهاتف، وخاصة أثناء التقاط الصور.
وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على هذه المشكلة بقوله : “هناك حل مؤقت لمشكلة الإهتزاز في هواتف iPhone14ProMax و iphone14pro “.
وأضاف عبدالله السبيعي، أنه يمكن حل المشكلة من خلال الخطوات التالية بكل سهولة:
– الإعدادات
– الكاميرا
– الضغط على إلغاء الأولوية للالتقاط السري
وأشار عبدالله السبيعي، إلى أنه بعد القيام بهذه الخطوات ستنتهي مشكلة الاهتزاز لحين نزول تحديث من الشركة يعالج هذه المشكلة.