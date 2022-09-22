ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وعبر دولة رئيس الوزراء الباكستاني في بداية الاتصال عن التهنئة لسموه بمناسبة اليوم الوطني وتمنياته للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم دولته الشكر لقيادة المملكة على دعمها المتواصل لباكستان وشعبها بإغاثة متضرري الفيضانات.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.