استشاري: قانون صحي طبّقه في حياتك ولا تجامل فيه أحداً

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نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات تقريباً.

وقال النمر، في تغريدة عبر “تيتر”: “قانون صحي يجب أن تطبقه في حياتك ولا تجامل فيه أحداً: “ما فيه عشاء قبل ٣ ساعات من وقت نومك”.

وفي وقت سابق، حدد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية:

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية ما يلي:

١. السمنة

٢. عدم التحكم بالسكري.

ونصح الدكتور خالد النمر، ببعض الممارسات المهمة، والتي تعمل على خفض الكلسترول الضار كالتالي:

1- بالحمية

2- بالرياضة

3- بالإكثار من الفواكه

4- إيقاف التدخين

5- الابتعاد عن التوتر

6- أدوية خفض الكلسترول.