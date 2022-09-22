استشاري: قانون صحي طبّقه في حياتك ولا تجامل فيه أحداً
تواصل – فريق التحرير:
نصح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم تناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات تقريباً.
وقال النمر، في تغريدة عبر “تيتر”: “قانون صحي يجب أن تطبقه في حياتك ولا تجامل فيه أحداً: “ما فيه عشاء قبل ٣ ساعات من وقت نومك”.
وفي وقت سابق، حدد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية:
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية ما يلي:
١. السمنة
٢. عدم التحكم بالسكري.
ونصح الدكتور خالد النمر، ببعض الممارسات المهمة، والتي تعمل على خفض الكلسترول الضار كالتالي:
1- بالحمية
2- بالرياضة
3- بالإكثار من الفواكه
4- إيقاف التدخين
5- الابتعاد عن التوتر
6- أدوية خفض الكلسترول.
قانون صحي يجب ان تطبقه في حياتك ولا تجامل فيه أحداً:
"مافيه عشاء قبل ٣ ساعات من وقت نومك".
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) September 22, 2022