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ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس أوكرانيا
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ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس أوكرانيا

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس أوكرانيا

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس أوكرانيا
٠٧:١٤:٥١ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وأعرب فخامته في بداية الاتصال عن شكره لسمو ولي العهد على جهوده في عملية تبادل الأسرى، مقدرا لسموه قبوله دور الوسيط ومنوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

من جهته أكد سمو ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها، مؤكدا استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

الكلمات الدلالية:
اتصال هاتفي تيادل الأسرى رئيس أوكرانيا ولي العهد

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