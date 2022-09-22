تحقيقات النيابة العامة تطال 25 شخصًا في أحداث حفر الباطن

تواصل- فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعته الجهة المختصة في شأن واقعة قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة المارة وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية بأحد متنزهات محافظة حفر الباطن، فقد باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق في الواقعة، استناداً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المصدر أن إجراءات التحقيق طالت (٢٥) شخصا، منهم (١٩) مواطنا، و(٦) مقيمين.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بتعمد إثارة الفوضى بأحد المتنزهات ورمي الحجارة على المركبات الرسمية أثناء القيام بأعمالهم في مباشرة هذه الواقعة وعرقلة حركة السير، وأنه جرى توقيفهم لحين إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل المتهمين يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ /١/ ١٤٤٢هـ، وفقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على التعدي على رجال الأمن أو مركباتهم أو أي من أجهزتهم، أو تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وستطالب النيابة العامة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الاحتفاء باليوم الوطني مع الابتعاد عن السلوكيات الخارجة على الأنظمة والتعليمات، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على كل معتدٍ ومتجاوز.