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وزير خارجية أمريكا: بوتين اختار الحرب في أوكرانيا بدلا من إنهائها
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وزير خارجية أمريكا: بوتين اختار الحرب في أوكرانيا بدلا من إنهائها

وزير خارجية أمريكا: بوتين اختار الحرب في أوكرانيا بدلا من إنهائها

وزير خارجية أمريكا: بوتين اختار الحرب في أوكرانيا بدلا من إنهائها
٠٧:٣٢:١١ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختار التصعيد والتهديد بالأسلحة النووية بدل إنهاء الحرب.

وأضاف بلينكن، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم : “بوتين اختار ألا ينهي الحرب في أوكرانيا”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي “بوتين وسع نطاق الحرب باستدعاء 300 ألف جندي إضافي، وأنه لا يبالي بميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد بلينكن أنه لا يمكن لدولة تحديد حدود دولة أخرى بالقوة، وبوتين قد يعتبر أي محاولة لاستعادة الأراضي الانفصالية اعتداء على روسيا”.

وأشار إلى أن روسيا تصعد باستمرارها بالتهديد باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، مضيفًا أن التهديدات النووية الروسية العبثية يجب أن تتوقف فورًا.

الكلمات الدلالية:
أنتوني بلينكن أوكرانيا روسيا وزير خارجية أمريكا

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