والد العسكري الكويتي المقتول يعفو عن زميله القاتل «لوجه الله»

تواصل- فريق التحرير:

أعلن والد العسكري الكويتي فيصل إبراهيم بستان العنزي، الذي قتل زميله بالخطأ، أن أهل المقتول عفوا عن ابنه لـ”وجه الله”.

وأوضح إبراهيم بستان العنزي أن والد العسكري محمد المريوم الظفيري، عفا عن ابنه فيصل، بعد أن قتل زميله برصاصة بالخطأ.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب والد العسكري “القاتل”، :” كل الشكر وعظيم الامتنان لرجل الموقف الشجاع حربي ماطر المريوم الظفيري عن تنازله عن ولدنا فيصل إبراهيم بستان العنزي لوجه الله، ولا يسعنا إلا أن نقول جزاك الله خيرا ورحم الله فقيدنا الغالي محمد حربي المريوم الظفيري وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين”.

يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد تحفظت على العسكري مطلق النار؛ لاستكمال إجراءات التحقيق بشأن الحادث.