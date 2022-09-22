تحذير عاجل من الداخلية الكويتية بعد ظهور سمكة قرش كبيرة في هذه المنطقة

تواصل – فريق التحرير :

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، تحذيرًا عاجلًا لمرتادي أحد الشواطئ بالكويت، من سمكة قرش كبيرة قد تشكل خطرًا على حياتهم لعد ظهورها في منطقة صباح الأحمد البحرية.

وحسب بيان وزارة الداخلية الذي نشرته وسائل إعلام محلية، :” وردت معلومات الى عمليات وزارة الداخلية عن وجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية في منطقة صباح الاحمد البحرية”.

وتابعت :” وتحذر الوزارة مرتادي الشاطئ باخذ الحيطة والحذر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم”.