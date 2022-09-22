كيف يقضي المواطنون إجازة اليوم الوطني؟.. استطلاع رأي

تواصل – فريق التحرير:

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار، استطلاعًا للرأي، حول آراء المواطنين بمناسبة اليوم الوطني.

25% يحتفلون مع الناس باليوم الوطني

وجاءت نتائج الاستطلاع أن 18% من المواطنين يقضون اليوم الوطني بالمنزل.

في حين أن 14% منهم يقضونه في الاحتفال مع الناس.

كما أظهر الاستطلاع أن نسبة 11% ممن شملهم الاستطلاع يذهبون إلى الفعاليات المقامة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.

أما 48% فيقضون اليوم الوطني مع الأهل والأصدقاء، و9% في أنشطة أخرى.

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“التجارة” تحدد ضوابط الاحتفال باليوم الوطني

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التجارة، بيانًا مهمًا، بشان المخالفات الممنوعة أثناء الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة، وتتمثل في وضع الأعلام والصور على المنتجات “التي قد تُمتهن” ويتم التخلص منها بشكل سلبي.

فيما أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات.

وقال الحسين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تشدد وزارة التجارة على ضرورة التزام المنشآت باشتراطات وضوابط التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات التجارية”.

وأضاف متحدث التجارة: “الوزارة تؤكد أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في عروض اليوم الوطني يعد مخالفة لأنظمة الأحوال المدنية وضوابط التخفيضات، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامية بحق المخالفين”.