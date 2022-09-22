القبض على 17 شخصًا في حفر الباطن وإحالتهم للنيابة بهذه التهم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، قيام شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بالقبض على (17) شخصًا، (14) مواطنًا و(3) مقيمين، لمضايقتهم المارة في أحد المتنزهات وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

اتخاذ الإجراءات

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمن العام، قيام شرطة منطقة الرياض بالقبض على شخصين لسطوهما على متاجر والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية، قيام شرطة منطقة الرياض بالقبض على 4 أشخاص بالرياض لتنفيذهم 17 عملية احتيال مالي إلكترونية.

ومؤخرًا، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بانتهاء تحقيقات نيابة الأموال إلى توجيه الاتهام بحق أربعة أشخاص (مواطنين ومقيم ومقيمة من جنسية عربية)، بجريمة الاحتيال المالي وذلك بإنشائهم وقفًا وهميًا في إحدى مناطق المملكة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بتشكيل عصابي إجرامي منظم للاستيلاء على مال الغير عن طريق هذا الوقف الوهمي المزعوم، عبر التسويق للمشاركة المالية في ذلك عن طريق منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها.

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