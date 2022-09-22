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كيف نتجنب مخاطر المنصات الرقمية على صحة الأطفال؟
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كيف نتجنب مخاطر المنصات الرقمية على صحة الأطفال؟

كيف نتجنب مخاطر المنصات الرقمية على صحة الأطفال؟

كيف نتجنب مخاطر المنصات الرقمية على صحة الأطفال؟
٠٥:١٠:١٤ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أشارت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية إلى مخاطر المنصات الرقمية والسوشيال ميديا على صحة الأطفال والمراهقين، وأبرز هذه المخاطر هو الإصابة بالسمنة وأمراض العظام وآلام الفقرات، والعيون وغيرها.

تأثير مقاطع الفيديو على الأطفال

لكن دراسة حديثة بيّنت تأثير مقاطع الفيديو على الأكل الصحي، وخاصة على الأطفال والمراهقين الذين يعانون البدانة، حين توصلت إلى أن مشاهدة مقاطع فيديو عن الأكل الصحي، أو اختيار خطة نظام غذائي على الإنترنت، أمر يمكن أن يساعد الأطفال الذين يعانون السمنة المفرطة.

فيما تساعد هذه الأمور، وفق الدراسة، على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، كما أن الرعاية الصحية عبر الإنترنت يمكن أن تكون فعالة مثل مقابلة الطبيب وجهًا لوجه، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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علاقة الأطفال بالعالم الرقمي

وقالت الخبيرة النفسية والتربوية، د.كارين إيليا، إن: “الأعمار بين 8 و17 المستهدفة بالدراسة، هي أعمار قابلة للإيحاء وهي سريعة التأثر، ونحن اليوم في عصر الإنترنت وقد أثبت العديد من الدراسات أن علاقة الطفل أو المراهق بالعالم الرقمي يمكن أن تساعده مثلما يمكن أن تتسبب في إيذائه”.

وأضافت: “نحن نحتاج إلى المزيد من الدراسات المفصلة والمعمقة لتأكيد إيجابية المضمون الرقمي على صحة الأطفال، خصوصًا وقد ظهرت عدة دراسات أخرى ربطت بين سمنة الأطفال ومشاكلهم الغذائية ومتاعبهم الصحية، كأوجاع الظهر والرقبة، وبين إدمان الإنترنت”.

الكلمات الدلالية:
السمنة المفرطة السوشيال ميديا دراسة علمية صحة الأطفال فيديوهات الأكل الصحي مخاطر المنصات الرقمية

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