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احتفالات اليوم الوطني.. احملوا أدويتكم معكم لهذا الغرض

احتفالات اليوم الوطني.. احملوا أدويتكم معكم لهذا الغرض

احتفالات اليوم الوطني.. احملوا أدويتكم معكم لهذا الغرض
٠٤:٢٧:٤٧ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور عبد العزيز المطيري، أستاذ ورئيس قسم الطوارئ بمجمع الحبيب الطبي، نصائح طبية يجب اتباعها للاحتفال بأمان في اليوم الوطني.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لـ”برنامج اليوم”، على فضائية “الإخبارية”.

ونصح المطيري مرضى الربو والحساسية والسكري باصطحاب أدويتهم معهم خلال احتفالات اليوم الوطني وخاصة خلال المشاركة في المسيرات الاحتفائية التي تستمر لساعات.

وشدد بالقول: “الرجاء إبقاء أدويتكم برفقتكم تحديداً في المسيرات المستمرة لساعات”.

إجازة اليوم الوطني

ويُصادف اليوم الوطني يوم الجمعة، لذا قررت وزارة الموارد البشرية جعل إجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس معًا، 21 و22 من سبتمبر الحالي لجميع الموظفين والمدارس والجامعات.

ومن أجل احتفالات اليوم الوطني، تكتسي الشوارع والمناطق كافة، منذ مطلع سبتمبر، من كل عام، باللون الأخضر، وترفرف أعلام المملكة على المنازل والسيارات، وفي الميادين الرئيسة.

“هي لنا دار” شعار اليوم الوطني

وجاء شعار اليوم الوطني 92 لعام 1444هـ بعنوان “هي لنا دار”، ليعكس الهوية الوطنية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويتصدر شعار اليوم الوطني السعودي 92 علم المملكة بلونه الأخضر المميز، وشعار اليوم الوطني “هي لنا دار” بالإضافة إلى عبارة “فداك روحي يا وطني”، لتعكس الاعتزاز بالانتماء، والتضحية في سبيل رفعة الوطن وريادته في العالم.

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الكلمات الدلالية:
احتفالات اليوم الوطني الأدوية الحساسية الربو السكري اليوم الوطني هي لنا دار

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