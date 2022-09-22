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«التجارة» تستعرض الأسواق الشعبية بالمملكة في ذكرى اليوم الوطني

«التجارة» تستعرض الأسواق الشعبية بالمملكة في ذكرى اليوم الوطني

«التجارة» تستعرض الأسواق الشعبية بالمملكة في ذكرى اليوم الوطني
٠٤:١٦:٣٧ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعد اليوم الوطني يومًا مهمًا لجميع مواطني المملكة داخلها وخارجها، إذ أنه يوم وطني يتم الاحتفال فيه بتاريخ ثابت بكل عام وهو 23 من سبتمبر من كل عام.

وفي إطار احتفالها باليوم الوطني، استعرضت وزارة التجارة، أسواق المملكة الشعبية القديمة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، متضمنة تعريفا بكل سوق وتاريخه.

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أسواق المملكة الشعبية

وأوردت “التجارة” أبرز أسواق المملكة الشعبية وهي:

  • سوق شارع الثميري بالرياض

بوابة الرياض الشرقية، وشريان التجارة قبل 100 عام، وكان الثميري شاهدا على التطور الاقتصادي بالرياض آنذاك، حيث ضم متاجر لبيع الساعات، والأزياء الشعبية، والإكسسوارات وغيرها.

  • أسواق جدة التاريخية

من أعرق الأسواق الشعبية بجدة، والتي شكلت بأزقتها وممراتها هوية المنطقة الثقافية، لتصبح رمزا لها؛ وتضم:

– سوق البدو

– سوق قابل

– سوق العلوي

– سوق الندى

– الخاسكية

– باب مكة

– باب شريف

ويباع في تلك الأسواق، المصنوعات التقليدية، والبضائع الاستهلاكية، والذهب، والهدايا والتحف، وغيرها.

  • سوق سويقة “القماشية” بالمدينة المنورة 

من أقدم أسواق المدينة المنورة، بني قبل 450 عاما، ويقع غربي المسجد النبوي الشريف، ويضم متاجر لبيع الأقمشة والذهب والعطارة وغيرها.

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