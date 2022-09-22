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المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء.. والرحلة الأولى العام القادم
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المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء.. والرحلة الأولى العام القادم

المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء.. والرحلة الأولى العام القادم

المملكة تطلق برنامج رواد الفضاء.. والرحلة الأولى العام القادم
٠٢:١٢:١٧ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للفضاء، أنها أطلقت اليوم برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء.

وأوضحت أن الخطوة تأتي بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًا والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.

المملكة تسجل حدثًا تاريخيًا مهمًا في الفضاء

وأضافت أن برنامج المملكة لرواد الفضاء – الذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030 – يشمل إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أول الرحلات في العام 2023، وسيضم أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثًا تاريخيًا مهمًا من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.

قريبًا.. إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفضاء

وأشارت إلى أن المملكة تعتزم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضاً مفصلاً لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية، حيث تعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالميًا في العديد من المجالات.

الكلمات الدلالية:
الإستراتيجية الوطنية برنامج رواد الفضاء قطاع الفضاء هيئة الفضاء

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