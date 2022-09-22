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لهذا السبب.. البنك المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة لـ 3.75%
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لهذا السبب.. البنك المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة لـ 3.75%

لهذا السبب.. البنك المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة لـ 3.75%

لهذا السبب.. البنك المركزي العُماني يرفع سعر الفائدة لـ 3.75%
٠٢:٠٦:١٥ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم ، زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 75 نقطة أساس؛ ليصبح 3.75%، وذلك بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي.

وأوضح البنك -حسب “العربية”- أن القرار يأتي تماشيًا مع هيكلة الاقتصاد العُماني وطبيعته، وسياسته النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للعملة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة، تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها:

1 –  استقرار الريال العُماني.

2 – الحدُّ من هجرة رأس المال للخارج.

3 – تعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

وطالب البنك المركزي العُماني، البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين؛ نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.

بأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه البنوك المركزية في عدد من الدول برفع سعر الفائدة الخاص بها؛ لخفض نسبة الإقراض، والتقليل -افتراضًا- من إجمالي الطلب؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.

وحسب مراقبين، فإنه من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع، حيث يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي سعر الفائدة سلطنة عمان هيكلة الاقتصاد

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