القبض على مقيم بحوزته 100 كيلو جرام من القات المخدر في الدائر

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، عن القبض على مقيم بحوزته 100 كيلو جرام من القات المخدر في محافظة الدائر.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الأمن العام: “قبضت نقطة الضبط الأمني المشتركة (الأمن العام – حرس الحدود) بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (100) كيلو جرام من نبات القات المخدر مخفية في تجاويف شاحنة يقودها”.

اتخاذ الإجراءات

وأضاف أنه تم إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ومنتصف الشهر الجاري، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طنًا و(613) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(519.3) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(634) ألف قرص إمفيتامين مخدر.

وأضاف القريني أن الدوريات البرية تمكنت من القبض على مهربيها، وعددهم (146) متهمًا، منهم (19) مواطنًا، و(127) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية.

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