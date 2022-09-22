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بالفيديو.. الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهر حاول تمزيق صورة خامنئي
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بالفيديو.. الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهر حاول تمزيق صورة خامنئي

بالفيديو.. الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهر حاول تمزيق صورة خامنئي

بالفيديو.. الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهر حاول تمزيق صورة خامنئي
٠١:٤٩:٤٢ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو  بثته قناة “إيران إنترناشيونال”، قيام قوات الأمن الإيراني بإطلاق النار بشكل مباشر على متظاهر حاول تمزيق صورة المرشد علي خامنئي في مدينة “إسفرايين” بمحافظة خراسان شمالي البلاد، وذلك خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة، تنديدًا بمقتل شابة على يد الشرطة.

طعن أحد أعضاء قوات الباسيج حتى الموت في “مشهد

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الوضع يزداد سخونة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه تم طعن أحد أعضاء قوات الباسيج حتى الموت في مدينة مشهد.

مقتل شخصين في غرمسار جنوب طهران

ونقلت “العربية” عن مصادر تؤكد مقتل شخصين في غرمسار جنوب طهران، خلال تجدد الاحتجاجات المنددة بمقتل الشابة “مهسا أميني” على يد قوات الشرطة.

اعتقال العشرات من طلبة الجامعات

وأفادت “إيران إنترناشيونال”، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 38 طالبًا وطالبة بجامعة طهران، و13 طالبًا وطالبة بجامعة بهشتي، بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.

إصابة 43 شخصًا في مظاهرات بمدينة واحدة

وأشارت منظمة “هنغاو” المختصة بقضايا حقوق الإنسان في إيران، أن 43 شخصًا أصيبوا في احتجاجات مدينة “أشنوية” في محافظة أذربيجان غربي إيران، مؤكدة مقتل ثلاثة أشخاص في هذه المدينة.

أوامر باعتقال الصحفيين بسبب تغطية الاحتجاجات

وحسب تقارير من داخل إيران، أكدت أن مكتب المدعي العام في طهران ووزارة المخابرات، مارسا ضغوطًا وتهديدات على الصحفيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التي عمّت البلاد في الأيام الأخيرة، مؤكدة أن أوامر  صدرت بالقبض على عدد منهم.

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الكلمات الدلالية:
إطلاق النار إيران احتجاجات إيران الشرطة الإيرانية صورة خامنئي

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