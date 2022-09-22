فريق بحثي وطني يكشف أسرارًا جديدة عن أعراض الإصابة بكورونا

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كشف الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض الباطنية بوزارة الصحة، عن أسرار جديدة بخصوص أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال عسيري: “فريق بحثي سعودي درس إصابات كوفيد في السعودية وتوصل إلى أن أعراض الإصابة أثناء موجة أوميكرون كانت أقل حدة مقارنة بالمتحورات الأخرى، وأن اللقاحات حدّت بفضل الله من شدة المرض والحاجة إلى دخول المستشفيات بسبب كوفيد”.

إحصاءات كورونا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 815609 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 802840 حالة.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9337 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

والشهر الماضي، تمكن فريق بحثي في المملكة، من اكتشاف تركيبة علاجية نباتية مهمة تسهم في علاج مرضى السكري والتخفيف من مشاكل هذا المرض.

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