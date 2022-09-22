الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم الوطني.. انطلاق المزاد الاستثنائي للوحات الإلكترونية المميزة
بالفيديو.. الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهر حاول تمزيق صورة خامنئي
بالفيديو.. عربة تسوق تسابق السيارات على الطريق السريع في الباحة
فريق بحثي وطني يكشف أسرارًا جديدة عن أعراض الإصابة بكورونا
الزعاق: هذا موعد تساوي طول الليل والنهار
«التجارة»: بالأرقام.. طفرة كبيرة في نمو المؤسسات والشركات خلال 8 سنوات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فريق بحثي وطني يكشف أسرارًا جديدة عن أعراض الإصابة بكورونا

فريق بحثي وطني يكشف أسرارًا جديدة عن أعراض الإصابة بكورونا

فريق بحثي وطني يكشف أسرارًا جديدة عن أعراض الإصابة بكورونا
٠١:١٣:٠٥ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض الباطنية بوزارة الصحة، عن أسرار جديدة بخصوص أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال عسيري: “فريق بحثي سعودي درس إصابات كوفيد في السعودية وتوصل إلى أن أعراض الإصابة أثناء موجة أوميكرون كانت أقل حدة مقارنة بالمتحورات الأخرى، وأن اللقاحات حدّت بفضل الله من شدة المرض والحاجة إلى دخول المستشفيات بسبب كوفيد”.

إحصاءات كورونا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 815609 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 105 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 802840 حالة.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9337 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.

والشهر الماضي، تمكن فريق بحثي في المملكة، من اكتشاف تركيبة علاجية نباتية مهمة تسهم في علاج مرضى السكري والتخفيف من مشاكل هذا المرض.

اقرأ أيضًا:

فريق بحثي بالمملكة يكشف عن تركيبة علاجية تسهم في علاج مرضى السكر (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أوميكرون الإصابة بكورونا فريق بحثي فريق بحثي سعودي كورونا متحور أوميكرون

مواد ذات صلة

المزيد
مواطن يعثر على أشياء غريبة في حقيبة خادمته.. والهيئة توجهه (صور)

مواطن يعثر على أشياء غريبة في حقيبة خادمته.. والهيئة توجهه (صور)

٠٢:٥١ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
ولي ولي العهد : الاتحاد الخليجي ضرورة أمنية واقتصادية يحفظ لكل دولة سيادتها

ولي ولي العهد : الاتحاد الخليجي ضرورة أمنية واقتصادية يحفظ لكل دولة سيادتها

٠٢:٥٢ م، الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠١٤
«أمانة الشرقية» تفتح 3 أنفاق بعد تصريف مياه الأمطار منها (صور)

«أمانة الشرقية» تفتح 3 أنفاق بعد تصريف مياه الأمطار منها (صور)

٠٧:٠٦ م، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠١٧
بالصور.. حريق يلتهم 6 محلات موبيليا في محايل عسير

بالصور.. حريق يلتهم 6 محلات موبيليا في محايل عسير

٠١:٥٣ م، السبت، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *