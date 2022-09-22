اليوم الوطني.. انطلاق المزاد الاستثنائي للوحات الإلكترونية المميزة

تواصل – فريق التحرير:

انطلق، اليوم الخميس، مزاد اللوحات الإلكتروني استثنائيًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ92، عبر منصة “أبشر”.

وعرضت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، عبر حسابها بـ”تويتر” أبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام، والتي يمكن اختيارها عبر مزاد اللوحات الإلكترونية.

وقالت في تغريدة: “شارك الآن واحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة”.

والأحد الماضي، أطلقت الإدارة العامة للمرور، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة عبر المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، واستمر حتى الأربعاء، قبل أن تعلن أنه سيستأنف الخميس بمناسبة اليوم الوطني.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة للمرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

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