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الزعاق: هذا موعد تساوي طول الليل والنهار

الزعاق: هذا موعد تساوي طول الليل والنهار

الزعاق: هذا موعد تساوي طول الليل والنهار
١٢:٥٣:٠٩ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، موعد تساوي طول الليل والنهار، فيما يعرف بظاهرة الاعتدال.

حركة الشمس من الجنوب إلى الشمال

وشرح الزعاق حركة الشمس التي تحدث بشكل لحظي في رحلة سنوية، من الجنوب إلى الشمال والعكس، وعند وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال تسمى بنقطة المنقلب الصيفي، وأقصى ميل ناحية الجنوب يسمى بنقطة المنقلب الشتوي.

وتمر الشمس عبر خط الاستواء، فيما يعرف باسم نقطة العبور، وتعتبر، حسب الزعاق، “القنطرة” التي تمر منها الشمس للعبور من جهة إلى أخرى.

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نقطة العبور الخريفي

بيّن الباحث الفلكي أن الشمس تكون عند نقطة العبور الخريفي، اليوم، الموافق 22 من سبتمر، ومن المفترض أن يكون هذا موعد تساوي طول الليل والنهار.

وفي تمام الساعة الرابعة و4 دقائق، فجر يوم غد الجمعة، تتخطى الشمس خط الاستواء، قادمة من مدار السرطان، متوجهة نحو مدار الجدي.

تأخر موعد تساوي الليل والنهار

وأفاد الزعاق أنه بسبب بعد الشمس عن الأرض بنحو 150 مليون كم، فإن موعد تساوي طول الليل والنهار سيتأخر لـ4 أيام تقريبًا، ليأتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 من سبتمبر الجاري.

وتحدث ظاهرة الاعتدال مرتين فقط في السنة، عندما تصطف الأرض مع مدارها حول الشمس، مرة في 20 مارس، ويسمى الاعتدال الربيعي، ويكون فيه أطول نهار في العام، وأخرى في 23 سبتمبر ويطلق عليه الاعتدال الخريفي، ويكون فيه أطول ليلة خلال العام.

 

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حركة الشمس خالد الزعاق خط الاستواء ظاهرة الاعتدال الخريفي ظاهرة فلكية مدار الجدي مدار السرطان

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