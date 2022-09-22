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«التجارة»: بالأرقام.. طفرة كبيرة في نمو المؤسسات والشركات خلال 8 سنوات

«التجارة»: بالأرقام.. طفرة كبيرة في نمو المؤسسات والشركات خلال 8 سنوات

«التجارة»: بالأرقام.. طفرة كبيرة في نمو المؤسسات والشركات خلال 8 سنوات
١٢:٤٩:٣٤ م، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، تحقيق طفرة كبيرة في نمو المؤسسات والشركات خلال 8 سنوات.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

نمو المؤسسات والشركات

وتناول الإنفوجراف نمو المؤسسات والشركات من عام 2015 حتى عام 2022م.

ووفق الإنفوجراف، فإن نسبة نمو المؤسسات بلغت خلال هذه المدة 67%.

فيما بلغت نسبة نمو الشركات ذات المسؤولية المحدودة 153%.

وبحسب الإنفوجراف، بلغت نسبة نم الشركات المساهمة المقفلة 90%.

يشار إلى أن الصادرات السلعية صعدت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022، بنسبة 77.2% لتسجل أعلى مستوى تاريخيًا عند 937.2 مليار ريال، وهو ما قفز بفائض الميزان التجاري 173%، ليبلغ 552.3 مليار ريال، مقابل 202.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

التجارة الخارجية تنمو

وخلال يوليو، ارتفعت التجارة الخارجية 45%، لتبلغ 196 مليار ريال، مقارنة بـ135.3 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار والإنتاج، حسب “الاقتصادية”.

وقفز فائض الميزان التجاري في يوليو الماضي 104% ليبلغ 85.7 مليار ريال، مقابل 42.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

اقرأ أيضا:

بنسبة 173%.. فائض التجارة الخارجية بالمملكة يحقق 1.32 تريليون ريال

 

 

الكلمات الدلالية:
التجارة نمو الشركات نمو الشركات المساهمة نمو المؤسسات وزارة التجارة

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