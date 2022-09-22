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باستخدام الصراصير.. اليابان تبتكر تقنية دقيقة للبحث عن الناجين من الكوارث
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باستخدام الصراصير.. اليابان تبتكر تقنية دقيقة للبحث عن الناجين من الكوارث

باستخدام الصراصير.. اليابان تبتكر تقنية دقيقة للبحث عن الناجين من الكوارث

باستخدام الصراصير.. اليابان تبتكر تقنية دقيقة للبحث عن الناجين من الكوارث
١٠:٢٧:٢٥ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يسعى فريق بحثي ياباني لتطوير تقنية تساعد في البحث عن الناجين من الكوارث، باستخدام الصراصير، وتوجيهها عبر أجهزة متناهية الصغر.

أجهزة متناهية الصغر

ونجح باحثون يابانيون في تركيب حقائب ظهر من الخلايا الشمسية والإلكترونيات على ظهور حشرات “الصراصير”، للتحكم في حركتها عن طريق جهاز التحكم عن بعد.

وطوّر فريق ياباني في مختبر الأجهزة الرقيقة في شركة الأبحاث اليابانية العملاقة “ريكن”، فيلما مرنا من الخلايا الشمسية، بسُمك أربعة ميكرون، وعرضه نحو ربع عرض شعرة الإنسان، ويمكن أن يلائم بطن الحشرة.

ويسمح الفيلم للصرصور بالتحرك بحرية بينما تولد الخلية الشمسية طاقة كافية لمعالجة وإرسال إشارات الاتجاه إلى الأعضاء الحسية في مؤخرة الحشرة.

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محاولة تهجين حشرات

ويعتمد العمل على تجارب سابقة لمكافحة الحشرات في جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، ويمكن أن ينتج عنها ذات يوم حشرات “سايبورج” هجينة، أي تجمع بين تركيبها البيولوجي الطبيعي والمعدات المتطورة المركبة في أجسادها، ويمكنها دخول مناطق خطرة بشكل أكثر كفاءة من أجهزة الإنسان الآلي.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الصراصير الناجين من الكوارث اليابان دراسة بحثية فريق علمي

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