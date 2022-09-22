باستخدام الصراصير.. اليابان تبتكر تقنية دقيقة للبحث عن الناجين من الكوارث

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يسعى فريق بحثي ياباني لتطوير تقنية تساعد في البحث عن الناجين من الكوارث، باستخدام الصراصير، وتوجيهها عبر أجهزة متناهية الصغر.

أجهزة متناهية الصغر

ونجح باحثون يابانيون في تركيب حقائب ظهر من الخلايا الشمسية والإلكترونيات على ظهور حشرات “الصراصير”، للتحكم في حركتها عن طريق جهاز التحكم عن بعد.

وطوّر فريق ياباني في مختبر الأجهزة الرقيقة في شركة الأبحاث اليابانية العملاقة “ريكن”، فيلما مرنا من الخلايا الشمسية، بسُمك أربعة ميكرون، وعرضه نحو ربع عرض شعرة الإنسان، ويمكن أن يلائم بطن الحشرة.

ويسمح الفيلم للصرصور بالتحرك بحرية بينما تولد الخلية الشمسية طاقة كافية لمعالجة وإرسال إشارات الاتجاه إلى الأعضاء الحسية في مؤخرة الحشرة.

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