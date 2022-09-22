لتحصيل دراسي أفضل.. 7 نصائح لعلاج الخجل لدى طفلك

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قالت منظمة “شلا” (Chla) لرعاية الأطفال، إن الخجل هو سلوك شائع جدًا يعاني منه معظم الأطفال في مرحلة ما من نموهم، ولكن من المهم أن نتذكر أنه يمكن أن يكون مشكلة مؤقتة مع التدخل الصحيح.

وأضافت المنظمة أنه يمكن للأم اتباع 7 نصائح من أجل مساعدة طفلها على تخطي خجله مع العودة إلى المدرسة.

7 نصائح لعلاج الخجل

ووفق المنظمة، فإن النصائح السبع هي:

1- لا تصفي طفلك بأنه خجول سواء أمامه أو حتى من ورائه، وحاولي أن تشرحي للآخرين أنه متحفظ قليلاً.

2- عززي الثقة الاجتماعية لطفلك: لا تدفعيه إلى مواقف اجتماعية غير مريحة، أو دون سابق إنذار.

3- تعاطفي مع سلوك طفلك وشجعيه على استخدام كلماته الخاصة لوصف مشاعره.

4- كوني مستجيبة لاحتياجات طفلك، وأكثري من المقابلات الاجتماعية في وجوده.

5- علمي طفلك المهارات الاجتماعية مثل المصافحة والتواصل بالعين عند التفاعل مع الآخرين، وطلب المشاركة في اللعب معهم.

6- قدمي التعزيز الإيجابي والثناء لطفلك، فالأطفال الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر ثقة عند التعامل مع الآخرين.

7- إذا كان خجل طفلك مستمرًا أو شديدًا بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية وتكوين الصداقات، فاطلبي المساعدة من طبيب الأطفال للعثور على معالج يمكنه تقديم العلاج.

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