بـ 42 درجة.. الدمام وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع – بمشيئة الله – انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

الحرارة 42 درجة مئوية في هذه المناطق

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في الدمام وحفر الباطن، و41 درجة في الأحساء، و40 درجة في مكة وبريدة وشرورة ووادي الدواسر والخرج، و39 درجة في الرياض والدوادمي والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 28 درجة، وسجلت الباحة 29 درجة مئوية.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع سحبًا ممطرة مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق