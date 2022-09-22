الدولار يصعد بقوة إلى أعلى مستوى منذ 24 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

صعد الدولار الأمريكي بقوة، اليوم، بفعل توجهات الاحتياطي الفيدرالي، بتشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة، وكذلك تصريحات الرئيس الروسي بالأمس.

وتظهر توقعات المركزي الأمريكي أن سعر الفائدة سيرتفع إلى 4.6% في العام المقبل وعدم خفض الفائدة حتى 2024، ورفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ليصل إلى نطاق بين 3.00 و3.25% كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

مؤشر الدولار اليوم

صعد الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة منها والإسترليني والين إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عامًا متجاوزًا 145 ينًا، بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار فائدة شديدة الانخفاض وتوجيهات سياسة نقدية ميسرة يوم الخميس، حسب “Investing”.

كما بلغ الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولارين النيوزيلندي والأسترالي، وارتفع مقابل في المعاملات الخارجية والوون الكوري.

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اليورو والإسترليني يتراجعان

انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى في 37 عامًا إلى 1.1221 دولار، وسجل في أحدث تداول له انخفاضًا بنسبة 0.26% إلى 1.1240 دولار.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عامًا إلى 0.9807 دولار، قبل أن يجري تداوله بانخفاض 0.18% عند 0.9820 دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6593 دولار بعدما لامس 0.6583 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 2020.