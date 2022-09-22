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هل اقتربت الحرب؟.. 38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية تحاصر تايوان

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هل اقتربت الحرب؟.. 38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية تحاصر تايوان

هل اقتربت الحرب؟.. 38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية تحاصر تايوان

هل اقتربت الحرب؟.. 38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية تحاصر تايوان
٠٩:٢٨:٢٥ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش التايواني، اليوم، أنه رصد تحركات 38 طائرة عسكرية و6 سفن حربية صينية حول الجزيرة.

كما كشفت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت اليوم اختراق 24 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية خط الوسط في مضيق تايوان.

في الوقت نفسه أعلنت السلطات في تايوان أنها رصدت، اختراق 8 طائرات عسكرية صينية لأجواء الجزيرة.

سفن حربية أمريكية وكندية تعبر مضيق تايوان

فيما أعلن الجيش الصيني أن عددًا من السفن الحربية الأمريكية والكندية عبرت مضيق تايوان، مضيفًا أن المدمرة الأمريكية “هيغينز” والفرقاطة الكندية “فانكوفر” أبحرتا عبر مضيق تايوان، مؤكدًا أن قواته بالجبهة الشرقية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للتصدى للتهديدات والاستفزازات وحماية سيادة الوطن.

تصريح مفاجئ من الحكومة الصينية

وفي تصريح مفاجئ، أعلنت الحكومة الصينية أنها مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل “إعادة التوحيد” السلمي مع تايوان.

فيما ردت رئيسة تايوان، أنه على الجميع أن يفهم أن ديمقراطيتنا لن تكون الشيء الوحيد الذي تسعى الصين لتقويضه، مؤكدة تأمين الديمقراطية في بلادها أمر حتمي لضمان الحرية وحقوق الإنسان في مستقبلها.

الجيش الأمريكي: مستعدون لجميع الاحتمالات

فيما كشف الجيش الأمريكي، أنه لا يعرف ما إذا كانت الصين ستنفذ غزوًا أم حصارًا على تايوان، مؤكدًا أنه مستعد لجميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه إذا فرضت الصين حصارًا على تايوان يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل، مؤكدًا أن الصين تواصل تخطي الحدود وتصرفاتها لن تبقى دون رد، وأن حجم البحرية الصينية ينمو بوتيرة سريعة.

وأكد قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، أن الجيش الأمريكي يدرس خططًا لدعم الدفاع عن تايوان ضد أي غزو صيني.

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24 طائرة عسكرية صينية و4 سفن حربية تتجه نحو مضيق تايوان

الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين تايوان جزيرة تايوان سفن حربية طائرات عسكرية

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