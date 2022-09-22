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متى يتم استرداد رسوم توثيق العقد؟.. «إيجار» تجيب

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متى يتم استرداد رسوم توثيق العقد؟.. «إيجار» تجيب

متى يتم استرداد رسوم توثيق العقد؟.. «إيجار» تجيب

متى يتم استرداد رسوم توثيق العقد؟.. «إيجار» تجيب
٠٩:٢٣:٣٣ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شبكة “إيجار”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه لا يمكن استرداد رسوم توثيق العقد التجاري.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين.

وكتب السائل يقول: “وقعت عقدًا تجاريًا لمدة خمسة عشر سنة وكلفني رسوم حدود 5 آلاف ريال، وألغيت العقد، هل لي الحق في استرداد الرسوم أو جزء منها؟”.

وردت “إيجار” قائلة: “رسوم العقد غير مستردة ولكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق”.

أرشفة العقود

ومؤخرًا، كشفت شبكة “إيجار”، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

وأوضحت “إيجار” أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقدًا جديدًا أو تجديدًا لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة.

كما بينّت أن رسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك.

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