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«اليوم الوطني السعودي 92» يتصدر «تويتر» بـ665 ألف تغريدة

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«اليوم الوطني السعودي 92» يتصدر «تويتر» بـ665 ألف تغريدة

«اليوم الوطني السعودي 92» يتصدر «تويتر» بـ665 ألف تغريدة

«اليوم الوطني السعودي 92» يتصدر «تويتر» بـ665 ألف تغريدة
٠٩:٣٤:٢٢ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بحوالي 665 ألف تغريدة، تصدر هاشتاق “اليوم الوطني السعودي 92” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً “الترند” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قبل يوم واحد من إحياء ذكرى اليوم الوطني بالمملكة.

صور قيادة المملكة والأعلام

وشارك مغردون ومتابعو السوشيال ميديا عبر الوسم المتصدر بصور ومقاطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما شارك متابعو “تويتر” مقاطع فيديو تبرز الاحتفالات التي أقامها المواطنون داخل المملكة، احتفالاً بإحياء ذكرى اليوم الوطني للمملكة، وأظهرت مواطنين يحملون أعلام المملكة، ويجوبون الشوارع.

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هاشتاق “اليوم الوطني السعودي 92” يتصدر الترند

مغردون: لا أحد يتأخر عن الاحتفال

وقال حساب “RAF”: “نتفاخر ببلدنا، بالحل والاعتزاز والشرف.. 92 عامًا”، في حين أعرب حساب “Qari Muhammad” عن سعادته بالاحتفال باليوم الوطني.

وقال الحساب: “يوم وطني سعيد للغاية لجميع المواطنين السعوديين بمن فيهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. بالطبع، يوم 23 سبتمبر له أهمية كبيرة في تاريخ المملكة”.

وأورد حساب “Jawaher”: “لا أحد يتأخر عن فرحنا الأخضر، حقنا لو نفخر، يومنا سعودي”.

وقالت “أ.د عواطف الشريف”: “كل عام ووطني بخير وأمن وأمان.. كل عام وخادم الحرمين الشريفين بخير.. كل عام والأمير محمد بن سلمان بخير.. كل عام واسرة آل سعود الكرام بخير.. كل عام والشعب السعودي العظيم بخير.. أحبك وطني”.

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الاحتفال باليوم الوطني اليوم الوطني السعودي ترند المملكة ترند تويتر خادم الحرمين الشريفين علم المملكة

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