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ميزة جديدة من «واتساب» لمستخدمي «أندرويد».. تعرف عليها

ميزة جديدة من «واتساب» لمستخدمي «أندرويد».. تعرف عليها

ميزة جديدة من «واتساب» لمستخدمي «أندرويد».. تعرف عليها
٠٩:١١:٢٢ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعمل شركة “ميتا” صاحبة تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، على اختبار ميزة جديدة لمستخدمي هواتف “أندرويد”، تتيح للمستخدمين القدرة على تعديل الرسائل النصية المرسلة.

ولم تطرح الميزة بشكل رسمي بعد، حسب تقرير نشره موقع “WABetaInfo” المتخصص في التقنية، لكنها ظهرت في إصدار تجريبي لتطبيق “واتساب” على نظام “أندرويد 2.22.20.12”.

تعديل الرسائل النصية

يسعى “واتساب” لتمكين المستخدمين من تعديل رسائلهم النصية المرسلة، في حين تتضمن الميزة أيضًا، أن يتمكن مستلمو الرسائل من رؤية تنبيه “إشعار” يفيد بأن “هذه الرسالة النصية معدلة”.

وأشار تقرير “WABetaInfo” إلى أن تطبيق المراسلة المملوك لشركة ”ميتا” يعمل على هذه الميزة منذ عدة أشهر، حيث تم إصدارها في إصدار سابق، في مايو الماضي، لكن الشركة قررت سحبها بسبب خلل فني لم توضحه آنذاك، حسب “sawtbeirut”.

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كيف تعمل الميزة الجديدة

وحسب التقرير، إذا أراد المستخدم تعديل رسالة نصية مرسلة، سيتعين عليه أولاً الضغط لفترة طويلة على النص المحدد المراد تعديله، ثم تحديد خيار “التعديل” الجديد من خلال القائمة المنبثقة التي تتضمن حاليًا خيارات “المعلومات” و”النسخ”.

 

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تطبيق المراسلة الفوري شركة ميتا هواتف أندرويد واتساب واتساب تختبر ميزة جديدة

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