بإيرادات بلغت 1.5 مليون ريال.. اختتام مهرجان الروضة للتمور بحائل

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اختتم – اليوم – مهرجان الروضة بمنطقة حائل في نسخته الثانية والذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبمشاركة 85 عارضاً منهم 50 من منتجي التمور و 35 من الأسر المنتجة والصناعات التحويلية والنحَّالين، وذلك في قصر الريان للاحتفالات.

وشهد المهرجان حضوراً من الزوار بلغ أكثر من ١٧ ألف زائر منذ انطلق المهرجان، التي تصدرت خلاله المبيعات تمرة الحلوة بنسبة٨٠٪؜ من المبيعات، تراوح أسعارها ما بين 600 إلى 800 ريال لثلاثين كيلو منها، حيث بلغت إيرادات المهرجان مليونا وخمسمئة ألف ريال.

ونوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني بدعم ورعاية سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للحراك السياحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه المهرجانات تؤكد اهتمام القيادة تجاه تفعيل السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد، لسلعة غذائية اقتصادية إستراتيجية تشكل إحدى الركائز التي بنيت عليها خطط رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقدم الحسني شكرَه لسموِّ أمير المنطقة وسموَّ نائبه على دعمهما واهتمامهما ومتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لكل ما يخدم مجالات وبرامج الفرع في المنطقة وتشجيع مثل هذه المهرجانات الزراعية المهمة التي تعزِّز من اقتصاديات وحراك المنطقة في القطاع الزراعي.

وفي ختام الحفل كرمت الجهات المشاركة في المهرجان من الإدارات الحكومية واللجان التنفيذية والداعمين.