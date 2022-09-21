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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي
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وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي
٠٢:٤٥:١٦ ص، الخميس، ٢٦ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بوزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

وعبّر سمو وزير الخارجية – خلال اللقاء – عن تضامن المملكة  مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، مجددًا دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه.

 

كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الكلمات الدلالية:
العراق المملكة وزير الخارجية وزير خارجية العراق

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