بالفيديو.. طالب يذهب للدوام المدرسي في إجازة اليوم الوطني

تواصل ـ فريق التحرير:

وثق أحد المواطنين مقطع فيديو لأحد الطلاب أثناء ذهابه للمدرسة في إجازة اليوم الوطني، أمس الأربعاء.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الطالب وقد أحكم أمره بالذهاب إلى المدرسة وتهيأ بكامل الهيئة وبالفعل وصل إلى باب مدرسته ليجدها مغلقة.

وأمس الأربعاء؛ حل هاشتاق “أجمل وطن” بقائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجوجل في المملكة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني.

ومن خلال التدوين تحت هاشتاق “أجمل وطن”، عبر العديد من رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادتهم بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وشارك الرواد والمغردون صورًا ومقاطع فيديو لمظاهر الاحتفال وإحياء الذكري الأبرز في تاريخ المملكة.

وعبر هاشتاق “أجمل وطن” الذي شارك فيه آلاف التغريدات، قال حساب “أبو حربة”: “صباح الكل في نشور، صباح الوطن بخير وفي خير يا أجمل وطن وأهله ومن على ترابه، صباح الأشجار تعطي من ثمارها وتسعد الزارعين”.