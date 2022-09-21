لص يسطو على متجر بسكين فأصبح هو الضحية! (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق شجاعة بائع في متجر، في مواجهة لص مسلح.

ووثق المقطع، اقتحام لص مسلح بسكين لأحد المتاجر في لندن، وبدأ في تهديد العمل على الكاشير، وطلب منه المفاتيح لسرقة المال، إلا أنه أبى بحجة عدم معرفته مكان المفتاح”.

وهم اللص في البحث عن المفتاح لفتح خزينة المال، وفجأة هجم عليه البائع، وتمكن من سرقة السكين من يده وهدده بها، وأمسكه بشدة من ملابسه لتسليمه للشرطة.

فما كان من اللص إلا أن فرص هارباً من المتجر في حالة من الذعر والخوف.